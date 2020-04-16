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КПП на в'їздах до Києва: названа причина жорстких обмежень

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 13:23
КПП на в'їздах до Києва: названа причина жорстких обмежень
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві встановили 9 пропускних пунктів

Мер Віталій Кличко заявив, що суворі обмеження на в'їздах до Києва зумовлені тим, що після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Як він зазначив, у Києві встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці.

"Такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи", - написав він.

КПП на в'їздах до Києва: названа причина жорстких обмежень

У прес-службі КМДА також повідомили, що контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;
  • просп. Броварський;
  • вул. Бориспільське шосе;
  • просп. Академіка Глушкова;
  • шосе Житомирське;
  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. Вишгородська, 83-А;
  • 27 км Столичного шосе.

Інформація про виняткові умови для проїзду автомобілістів з номерними знаками АА та КА, яку сьогодні поширили деякі ЗМІ, - не відповідає дійсності.

Що зміниться

Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

Якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати.

Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, - викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Нагадаємо, у Києві продовжують посилювати карантин. Всі кладовища в Києві будуть закриті у зв'язку з посиленням карантину, а поминальні дні перенесено на червень.

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