У Сумській області 5 осіб перевіряють на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 10 випадків 5 не підтвердилися

В Сумській області під наглядом лікарів перебувають 5 осіб з підозрою на коронавірус. Про це заявила заступник начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Надія Лисенко під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За її словами, раніше з 10 випадків підозри на коронавірус 5 не були підтверджені в київській лабораторії.

"П'ять осіб знаходяться під спостереженням. На сьогодні в амбулаторних умовах троє, одна дитина в дитячій лікарні і один дорослий в інфекційній лікарні", - повідомила Лисенко.

Брифінг щодо готовності Сумської області до роботи в умовах оголошеного карантину Опубліковано Сумська Обласна Державна Адміністрація П'ятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків коронавіруса. При цьому три людини померли. Всього з початку року в Міністерство охорони здоров'я України надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що 20 березня з лікарні виписали першого хворого коронавірусом в Україні. Медики зробили пацієнту з Чернівців повторний лабораторний аналіз на коронавірус і він знову показав негативний результат.