Коронавірус в Україні: з лікарні виписали першого одужалого

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівцях виписали чоловіка, який став першим одужалий в Україні

У Чернівцях першого одужалого від коронавірусу в Україні чоловіка виписали з лікарні. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає прес-служба адміністрації в Facebook.

За словами Осачук, видужав чоловік, який також був і першим зараженим коронавірусом в Україні. Він привітав його з одужанням і заявив, що чоловік вже повернувся додому.



Нагадаємо, сьогодні про одужання чоловіка повідомив президент України Володимир Зеленський. Медики зробили пацієнту з Чернівців повторний лабораторний аналіз на коронавірус і він знову показав негативний результат. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, в разі повторного негативного аналізу пацієнт вважається здоровим.

Відзначимо, перший випадок зараження коронавірусом в Україні підтвердили 3 березня. Тоді ж повідомлялося, що чоловікові стало погано після повернення з Італії. Крім того, після його госпіталізації на самоізоляції перебувала його дружина, з якою вони подорожували разом. Після того, як випадок коронавірусу підтвердився, мешканці їхнього будинку влаштували протест з вимогою госпіталізувати жінку.

