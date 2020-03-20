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ПЦУ ввела обмеження на проведення богослужінь з-за коронавіруса

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 14:43
ПЦУ ввела обмеження на проведення богослужінь з-за коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Храмам заборонено проводити богослужіння з участю понад 10 осіб

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) ввів обмеження на проведення богослужінь у храмах у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомили в ПЦУ.

Згідно з документом, прийнятим Священним Синодом, храми повинні припинити проведення богослужінь або проводити їх за участю не більше 10 осіб. Такі ж заходи застосовуються для проведення похорону і хрестин.

"Божественні літургії проводити за присутності визначеної обмеженням кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції. Бажаючі сповідатися і причаститися можуть це зробити протягом цілого дня, при дотриманні умов приготування. Пастирям у кожному конкретному випадку виявляти належну розсудливість", - мовиться в документі Синоду.

Незважаючи на це, як зазначили в ПЦУ, храми повинні залишатися відкритими для особистого відвідування і молитви за дотримання карантинних заходів. Також у них повинні посилити протиепідемічні заходи.

Також Синод на час заборонив транспортування святині, паломництва і змінив порядок прийому причастя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ПЦУ опублікувала кілька рекомендацій у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків захворювання коронавірусом. При цьому три людини померли.

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