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В Сумской области 5 человек проверяют на коронавирус

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 14:53
В Сумской области 5 человек проверяют на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из 10 случаев 5 не подтвердились

В Сумской области под наблюдением врачей находятся 5 человек с подозрением на коронавирус. Об этом заявила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Надежда Лысенко во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, ранее из 10 случаев подозрения на коронавирус 5 не были подтверждены в киевской лаборатории.

"Пять человек находятся под наблюдением. На сегодня в амбулаторных условиях трое, один ребенок в детской больнице и один взрослый в инфекционной больнице", - сообщила Лысенко.

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Опубліковано Сумська Обласна Державна Адміністрація Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случав коронавируса. При этом три человека умерли. Всего с начала года в Министерство здравоохранения Украины поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что 20 марта из больницы выписали первого заболевшего коронавирусом в Украине. Медики сделали пациенту из Черновцов повторный лабораторный анализ на коронавирус и он снова показал негативный результат.

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