Коронавірус в Україні: МОЗ отримав 316 підозр, 26 підтвердили

За 19 березня МОЗ отримав 53 підозри на коронавірус
В МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірус, з них підтвердили 26 випадків зараження. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Крім того, зазначається, що за 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус.
"Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також в Україні на коронавірус заразились вже 26 людей:
Нагадаємо, у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах в режимі надзвичайної ситуації - у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.
Також РБК-Україна у Київської міської державної адміністрації розповіли про прийняття рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.