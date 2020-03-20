ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: МОЗ отримав 316 підозр, 26 підтвердили

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:34
Коронавірус в Україні: МОЗ отримав 316 підозр, 26 підтвердили
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За 19 березня МОЗ отримав 53 підозри на коронавірус

В МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірус, з них підтвердили 26 випадків зараження. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Крім того, зазначається, що за 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус.

"Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також в Україні на коронавірус заразились вже 26 людей:

  • Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний),
  • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний),
  • Київська область - 2 випадки,
  • Донецька область - 1 випадок,
  • Дніпропетровська область - 2 випадки,
  • Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний),
  • м. Київ - 3 випадки.

Нагадаємо, у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах в режимі надзвичайної ситуації - у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Також РБК-Україна у Київської міської державної адміністрації розповіли про прийняття рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

На території Китаю другий день поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 20 березня
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся