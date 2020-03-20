Коронавірус в Україні: МОЗ отримав 316 підозр, 26 підтвердили

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За 19 березня МОЗ отримав 53 підозри на коронавірус

В МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірус, з них підтвердили 26 випадків зараження. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Крім того, зазначається, що за 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус.

"Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також в Україні на коронавірус заразились вже 26 людей:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний),

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний),

Київська область - 2 випадки,

Донецька область - 1 випадок,

Дніпропетровська область - 2 випадки,

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний),

м. Київ - 3 випадки.

Нагадаємо, у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах в режимі надзвичайної ситуації - у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Також РБК-Україна у Київської міської державної адміністрації розповіли про прийняття рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.