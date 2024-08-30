РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: девять раненых
Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах в ночь на 30 августа. Ранены девять людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
По данным следствия, 30 августа, около 01:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли авиаудару по предприятию в г. Сумы.
"В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Сум
Российские войска не впервые атакуют город Сумы. Так, в ночь на 30 августа РФ ударила с авиации по Сумам. Первоначально сообщалось, что произошел пожар и фиксируется задымление воздуха, также есть пострадавшие.
Отметим, что оккупанты ударили по Сумам и 24 августа. Россияне атаковали частный сектор города, сообщалось про одного погибшего.
А 17 августа в Сумах из-за атаки РФ произошел пожар, один человек пострадал. Сообщалось о "прилете" в районе проспекта Свободы.
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