РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: девять раненых

Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах в ночь на 30 августа. Ранены девять людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 августа, около 01:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли авиаудару по предприятию в г. Сумы.

Обстрелы Сум

Российские войска не впервые атакуют город Сумы. Так, в ночь на 30 августа РФ ударила с авиации по Сумам. Первоначально сообщалось, что произошел пожар и фиксируется задымление воздуха, также есть пострадавшие.

Отметим, что оккупанты ударили по Сумам и 24 августа. Россияне атаковали частный сектор города, сообщалось про одного погибшего.

А 17 августа в Сумах из-за атаки РФ произошел пожар, один человек пострадал. Сообщалось о "прилете" в районе проспекта Свободы.

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