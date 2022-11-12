В Сумской области утром могут раздаваться взрывы: в чем причина

В Сумской области утром 12 ноября могут раздаваться взрывы. В одной из общин региона работают пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Как сообщает Живицкий, пиротехники работают в селе Боголюбово, Тростянецкая община Ахтырского района. Работы планируется завершить до 10:00.

Напомним, на днях российские оккупанты обстреляли Эсманскую общину (Сумская область) зажигательными снарядами. В результате атаки начался пожар.

Также за день до этого российские военные выпустили по приграничным районам Сумской области 59 мин и снарядов.

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