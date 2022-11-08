Войска РФ выпустили по Сумской области 59 мин и снарядов: одно село осталось без света
Российские военные сегодня, 8 ноября, выпустили по приграничным районам Сумской области 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В Краснопольской громаде в 10:20 на одно из пограничных сел солдаты РФ сбросили взрывчатку с беспилотника. По другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ и минометов. К счастью, без разрушений.
По Великописаревской громаде били из минометов. Было три взрыва на нашей территории. По Зноб-Новгородской громаде россияне тоже стреляли из минометов. По Белопольской громаде оккупанты задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях пограничного села, повреждены электроопоры. Село временно осталось без света – работает аварийная бригада.
По Миропольской громаде враг стрелял из минометов. К счастью, обошлось без разрушений.
Ранее мы писали, что вчера, 7 ноября, российские военные пять раз обстреляли приграничные районы Сумской области. В общей сложности зафиксировано 48 "прилетов".
Кроме того, 6 ноября российские войска массированно обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В результате атак врага есть значительные повреждения и разрушения.
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