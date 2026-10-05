Россия раньше начала бить по энергетике Украины: в ISW назвали причину
Россия, вероятно, начала кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины раньше обычного. Таким образом, Москва может пытаться нанести максимальный ущерб до того, как Украина разработает средства противодействия.
Как передает РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Министерство обороны России уже сформировало основную риторическую позицию, которой Москва пытается оправдать предстоящее усиление ударов по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой 2026-2027 годов.
В российском ведомстве заявляют, что такие удары якобы ответны на многочисленные украинские атаки по гражданским объектам в РФ, которые, по утверждению Москвы, продолжаются с июня 2026 года.
В ISW считают, что эта риторика может являться подготовкой российского общества и международного сообщества к новой масштабной кампании ударов.
Какой цели хочет добиться Путин
По мнению аналитиков, успехи Украины на поле боя в 2026 году похоже заставляют российского диктатора Владимира Путина пересматривать первоначальный план достижения победы в войне.
Вместо расчета исключительно на продвижение российских войск на поле боя Москва может делать большую ставку на дальнобойные удары по украинской территории зимой 2026-2027 годов.
"Эта кампания ударов имеет целью сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой, чтобы Украина капитулировала перед требованиями России", - говорится в отчете ISW.
Аналитики напоминают, что Россия проводит подобные кампании против украинской энергетики каждую зиму, начиная с сезона 2022-2023 годов.
В этот раз, по оценке ISW, Москва может начать атаки раньше, чтобы нанести удары по уже поврежденной энергетической системе до того, как Украина сможет усилить защиту от новых российских баллистических ракет и реактивных дронов.
В ISW особо отметили, что российская риторика должна оправдать усиление кампании ударов как против энергетической, так и другой критической инфраструктуры Украины.
Украина нанесла удары по нефтяной отрасли РФ
На фоне прогнозов новой российской кампании ударов в Украине продолжают проводить дальнобойные операции против российской нефтяной инфраструктуры.
По данным Министерства обороны Украины, в результате таких операций из строя было выведено более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Ранее российское Минобороны угрожало усилить удары по Киеву после украинских атак по Москве.