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У Сумській області вранці можуть лунати вибухи: у чому причина

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Сумська область, Субота 12 листопада 2022 09:24
У Сумській області вранці можуть лунати вибухи: у чому причина Фото: на Сумщині вранці 12 листопада можуть лунати вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Сумській області вранці 12 листопада можуть лунати вибухи. В одній із громад регіону працюють піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Як повідомляє Живицький, піротехніки працюють у селі Боголюбове, Тростянецькій громаді Охтирського району. Роботи планується завершити до 10:00.

Нагадаємо, що днями російські окупанти обстріляли Есманську громаду (Сумська область) запальними снарядами. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Також за день до цього російські військові випустили прикордонними районами Сумської області 59 хв і снарядів.

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Сумська область вибухи
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