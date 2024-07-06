Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 6 июля запустили по Украине 27 дронов-камикадзе. ПВО не сбила только три из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Их сбивали в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

К отражению воздушного нападения, как рассказал генерал, привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В ночь на 6 июля враг нанес удар 27 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Крыма и Курской области", - рассказал он.

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в Украине была объявлена воздушная тревога. В Сумах гремели взрывы. А в Воздушных силах предупреждали об угрозе обстрела дронами-камикадзе.

Уже утром стало известно, что в ночь на 6 июля из-за атаки россиян были обесточены населенные пункты Сумской области в нескольких районах.

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