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Россияне ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа, энергетики ликвидируют последствия

Среда 22 мая 2024 01:24
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Россияне ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа, энергетики ликвидируют последствия Иллюстративное фото: войска РФ нанесли удары по егергообъектам Шостки и Конотопа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью нанесли воздушные удары по городу Конотоп и Шостка Сумской области, под атаку попали энергетические объекты. В результате ударов в населенных пунктах есть обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Как уточнили в ОВА, противник нанес по энергообъектам в Шостке и Конотопе авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед".

В настоящее время на местах "прилетов" работают все необходимые службы. Последствия атаки противника уточняются.

Кроме того, рассказали в администрации, продолжается работа по восстановлению электроснабжения, которое "было прекращено из-за вражеского удара".

Атака "Шахедов" в ночь на 22 мая

Напомним, вечером 21 мая российские захватчики запустили дроны-камикадзе по территории Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Около полуночи, 22 мая, мониторинговые группы писали, что БПЛА врага направлялись в сторону Конотопа и Шостки Сумской области. Сообщалось о взрывах там.

Кроме того, стало известно о взрыве в Полтавском районе во время воздушной тревоги.

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Сумская область Конотоп Война в Украине Атака дронов Отключение света Энергетики
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