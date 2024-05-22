Россияне ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа, энергетики ликвидируют последствия

Российские оккупанты этой ночью нанесли воздушные удары по городу Конотоп и Шостка Сумской области, под атаку попали энергетические объекты. В результате ударов в населенных пунктах есть обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

Как уточнили в ОВА, противник нанес по энергообъектам в Шостке и Конотопе авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед".

В настоящее время на местах "прилетов" работают все необходимые службы. Последствия атаки противника уточняются.

Кроме того, рассказали в администрации, продолжается работа по восстановлению электроснабжения, которое "было прекращено из-за вражеского удара".

Атака "Шахедов" в ночь на 22 мая

Напомним, вечером 21 мая российские захватчики запустили дроны-камикадзе по территории Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Около полуночи, 22 мая, мониторинговые группы писали, что БПЛА врага направлялись в сторону Конотопа и Шостки Сумской области. Сообщалось о взрывах там.

Кроме того, стало известно о взрыве в Полтавском районе во время воздушной тревоги.