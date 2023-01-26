В Сумской области выявили группу, которая "конвертировала" награбленные россиянами гривны в рубли

Сообщается, что организаторы сделки скрыто пересекали границу и на территории РФ встречались с представителями командования оккупационных группировок. Последние передавали дельцам деньги, похищенные у мирных жителей временно оккупированных регионов востока Украины.

Участники преступной группы нелегально конвертировали гривны в рубли через подпольнык "обменники" в Украине. Для этого они использовали свои связи в криминальных кругах. Затем дельцы собственноручно переправляли российскую валюту в Россию в обход контрольно-пропускных пунктов.

По предварительной информации, они скрыто обменяли и передали россиянам более 10 млн рублей. Эти деньги использовались для финансирования группировок захватчиков, воюющих против сил обороны Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

Контрразведчики СБУ задержали организаторов преступной группы при попытке передачи россиянам более 2 млн рублей.

По данным следствия, задержаны двое жителей Сумской области, которые в начале полномасштабной агрессии поддержали россиян и предложили им свою помощь.

Как свидетельствуют оперативные данные, с каждой "транзакции" у злоумышленников был свой "процент" и рассчитывали на лояльность оккупантов в случае захвата региона.

Во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили:

подготовлены для "обмена" деньги;

телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;

огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следователи сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (покушение на передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора).

Одного из злоумышленников суд арестовал, в отношении другого фигуранта - вопрос решается.