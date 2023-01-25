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В Одесской области задержали агента ФСБ, который наводил ракеты на энергообъекты

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Одесса, Среда 25 января 2023 10:44
В Одесской области задержали агента ФСБ, который наводил ракеты на энергообъекты Фото: СБУ задержала в Одесской области вражеского агента (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили и задержали российского агента в Одесской области. Шпион приводил вражеские ракеты на энергообъекты Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Агент российской ФСБ собирал информацию о размещении военных и объектов критической инфраструктуры на территории Одесской области. В первую очередь он пытался выявить позиции украинской системы противовоздушной обороны.

Секретные данные шпион хранил на флешке, которую планировал передать российской спецслужбе. За выполнение "заданий" он рассчитывал получать до 70 тысяч гривен в месяц.

СБУ установила, что российским агентом оказался житель Одесской области, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов.

Во время обысков у фигуранта нашли флешку с поличным. Предателю объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Одесской области вражеского агента (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ в Сумах задержала агента ФСБ, пытавшегося устроиться в военную администрацию.

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Служба безопасности Украины ФСБ Одесса ракетный удар
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