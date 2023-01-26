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Собирал секретную информацию для врага. В рядах СБУ обнаружен еще один предатель

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Четверг 26 января 2023 12:21
Собирал секретную информацию для врага. В рядах СБУ обнаружен еще один предатель Фото: предателя в рядах СБУ задержали за сбор секретной информации (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

В рядах Службы безопасности Украины выявили еще одного предателя, который собирал секретную информацию для российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, после полномасштабного вторжения сотрудник СБУ начал скрыто собирать учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

Ситуацию уже прокоментировал глава СБУ Васили Малюк. Он отметил, что тот, кто "предал присягу народу Украины - должен ответить по закону".

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал подробности гибели банкира Дениса Киреев. По его словам, бизнесмен являлся штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны. Его убили в машине СБУ.

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