Собирал секретную информацию для врага. В рядах СБУ обнаружен еще один предатель

В рядах Службы безопасности Украины выявили еще одного предателя, который собирал секретную информацию для российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, после полномасштабного вторжения сотрудник СБУ начал скрыто собирать учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

Ситуацию уже прокоментировал глава СБУ Васили Малюк. Он отметил, что тот, кто "предал присягу народу Украины - должен ответить по закону".

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.