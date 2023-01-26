У Сумській області викрили групу, яка "конвертувала" награбовані росіянами гривні в рублі

Повідомляється, що організатори оборудки приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Останні передавали ділкам гроші, які були викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих регіонів сходу України.

Учасники злочинної групи нелегально конвертували гривні в рублі через підпільні "обмінники" в Україні. Для цього вони використовували власні зв’язки у кримінальних колах. Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до Росії в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередньою інформацією, вони приховано обміняли та передали росіянам понад 10 млн рублів. Ці гроші використовувалися для фінансування угруповань загарбників, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей.

Контррозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи при спробі передачі росіянам більше ніж 2 млн рублів.

За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумської області, що на початку повномасштабної агресії підтримали росіян та запропонували їм свою допомогу.

Як свідчать оперативні дані, з кожної "транзакції" зловмисники мали свій "відсоток" та розраховували на лояльність окупантів у разі захоплення регіону.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили:

підготовлені для "обміну" гроші;

телефони із доказами незаконної діяльності;

вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наразі слідчі повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (замах на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора).

Одного зі зловмисників суд арештував, щодо іншого фігуранта - питання наразі вирішується.