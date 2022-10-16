В одной из общин Сумской области нет света из-за обстрелов
Фото: в одной из общин Сумской области нет света из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Часть Белопольского общества Сумской области временно обесточена из-за обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, по состоянию на 18:00 без света остался 2151 абонент.
Отметим, что 15 октября захватчики обстреляли 5 общин Сумской области, в том числе и Белопольскую. Для атак россияне использовали артиллерию и минометы.
Кроме того, 14 октября в Сумской области взорвался комбайн в поле.
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