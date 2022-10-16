ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одной из общин Сумской области нет света из-за обстрелов

Новина українською →
Сумская область, Воскресенье 16 октября 2022 19:19
В одной из общин Сумской области нет света из-за обстрелов Фото: в одной из общин Сумской области нет света из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Часть Белопольского общества Сумской области временно обесточена из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, по состоянию на 18:00 без света остался 2151 абонент.

Отметим, что 15 октября захватчики обстреляли 5 общин Сумской области, в том числе и Белопольскую. Для атак россияне использовали артиллерию и минометы.

Кроме того, 14 октября в Сумской области взорвался комбайн в поле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась