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Оккупанты обстреляли Сумскую область с вертолетов: повредили критическую инфраструктуру

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Сумы, Воскресенье 16 октября 2022 21:50
Оккупанты обстреляли Сумскую область с вертолетов: повредили критическую инфраструктуру Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область с вертолетов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные днем обстреляли Великописаревскую громаду Сумской области: зафиксировано пять обстрелов в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Враг обстреливал села громады из "Градов" и минометов. Всего 54 прихода. Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Также повреждено гражданское аграрное предприятие.

В Белопольской громаде – два обстрела из минометов в течение дня. В результате одного из обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Обесточен ряд населенных пунктов, по состоянию на 18:00 было 2151 отключенных абонентов, на 20:00 осталось 1030. Энергетики работают над восстановлением.

В Краснопольской громаде со стороны России враг открывал огонь пулеметными очередями. В результате обстрелов обошлось без жертв.

Напомним, что вчера, 15 октября, российские оккупанты обстреляли 5 громад Сумской области. Для атак россияне использовали минометы и вертолет.

Также 12 октября оккупанты ударили по критической инфраструктуре региона. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

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