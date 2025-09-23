В Сумской области россияне ударили дроном по автомобилю ГСЧС (фото, видео)

В Сумской области российские военные атаковали дроном работников Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Отмечается, что во второй половине дня 22 сентября спасатели направлялись на вызов в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.
Во время движения, враг предположительно используя FPV-дрон на оптоволокне, прицельно ударил по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели.
"К счастью, никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль", - отмечается в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что обстрел спасателей является военным преступлением и очередным свидетельством цинизма агрессора, "который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям".
Ведомство также обнародовало фото и видео последствий атаки.
Олег Григоров подтвердил вражескую атаку на автомобиль спасателей. Он сообщил, что россияне прицельно атаковали наших спасателей, которые направлялись на вызов в приграничье Сумского района.
"Чудом никто из работников ГСЧС, которые были в этом транспорте, не пострадал - все невредимыми вернулись домой. Безграничная благодарность спасателям Сумской области, которые несмотря на ежедневные риски продолжают спасать людей", - отметил Григоров.
С вечера 22 сентября россияне массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В настоящий момент, движение беспилотников зафиксировано в десяти областях. Воздушная тревога объявлена в восточных, южных и северных областях.
На фоне атаки группы дронов с моря и угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы.
Днем захватчики обстреляли дронами Краматорск, разрушена школа и повреждены жилые дома.
В ночь на 22 сентября армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Запорожью. Согласно последним данным, в результате атаки погибли три человека.