RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Сумской области россияне ударили дроном по автомобилю ГСЧС (фото, видео)

Иллюстративное фото: россияне ударили дроном по автомобилю спасателей (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

В Сумской области российские военные атаковали дроном работников Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Отмечается, что во второй половине дня 22 сентября спасатели направлялись на вызов в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.

Во время движения, враг предположительно используя FPV-дрон на оптоволокне, прицельно ударил по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели.

"К счастью, никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что обстрел спасателей является военным преступлением и очередным свидетельством цинизма агрессора, "который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям".

Ведомство также обнародовало фото и видео последствий атаки.

Олег Григоров подтвердил вражескую атаку на автомобиль спасателей. Он сообщил, что россияне прицельно атаковали наших спасателей, которые направлялись на вызов в приграничье Сумского района.

"Чудом никто из работников ГСЧС, которые были в этом транспорте, не пострадал - все невредимыми вернулись домой. Безграничная благодарность спасателям Сумской области, которые несмотря на ежедневные риски продолжают спасать людей", - отметил Григоров.

Воздушные атаки россиян

С вечера 22 сентября россияне массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В настоящий момент, движение беспилотников зафиксировано в десяти областях. Воздушная тревога объявлена в восточных, южных и северных областях.

На фоне атаки группы дронов с моря и угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы.

Днем захватчики обстреляли дронами Краматорск, разрушена школа и повреждены жилые дома.

В ночь на 22 сентября армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Запорожью. Согласно последним данным, в результате атаки погибли три человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеАтака дронов