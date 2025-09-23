В Сумской области россияне ударили дроном по автомобилю ГСЧС (фото, видео)

Отмечается, что во второй половине дня 22 сентября спасатели направлялись на вызов в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.

Во время движения, враг предположительно используя FPV-дрон на оптоволокне, прицельно ударил по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели.

"К счастью, никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что обстрел спасателей является военным преступлением и очередным свидетельством цинизма агрессора, "который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям".

Ведомство также обнародовало фото и видео последствий атаки.

Олег Григоров подтвердил вражескую атаку на автомобиль спасателей. Он сообщил, что россияне прицельно атаковали наших спасателей, которые направлялись на вызов в приграничье Сумского района.

"Чудом никто из работников ГСЧС, которые были в этом транспорте, не пострадал - все невредимыми вернулись домой. Безграничная благодарность спасателям Сумской области, которые несмотря на ежедневные риски продолжают спасать людей", - отметил Григоров.