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Войска РФ за сутки 10 раз обстреляли Сумскую область: ранен мужчина

Сумская область, Вторник 19 декабря 2023 22:29
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Войска РФ за сутки 10 раз обстреляли Сумскую область: ранен мужчина Фото: россияне атаковали Сумскую область басть (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации за последние сутки десять раз обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак был ранен местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

По данным администрации, всего за сутки на территории Сумской области было зафиксировано 100 взрывов. Россияне сегодня обстреляли Краснопольскую, Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую и Середино-Будскую общины.

В Эсманской общине в результате обстрела был ранен гражданский житель.

"Госпитализирован в медицинское учреждение", - объяснили в Сумской ОВА.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, на днях даже заметили активизацию вражеских ДРГ.

Напомним, что 17 декабря военные Российской Федерации обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской области. В результате этой вражеской атаки погибла женщина.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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Война России против Украины Сумская область
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