В ЦПД рассказали о боях на границе Сумской области и значительных потерях врага

На пограничной зоне в Сумской области продолжаются боевые действия со штурмовыми группами российских оккупантов, которые пытаются перерезать логистические пути Сил обороны Украины. Замысел врага был известен, и воины ВСУ готовились к отпору.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрея Коваленко .

По его словам, противник "действительно продолжает вести бои на приграничье Сумcкой области, и действует штурмовыми группами, Силы обороны ведут бои".

Коваленко пояснил, что цель российских захватчиков остается прежней - они пытаются дойти до логистических дорог, ведущих из Сумской области в подконтрольную украинским защитникам Суджу Курской области.

"Но этот замысел был известен заранее, и поэтому удается сейчас наносить значительные потери штурмовым группам врага. Бои в зоне границы и приграничья продолжаются", - добавил руководитель ЦПД.

Попытка оккупантов расширить зону действий на границе Сумской области

Напомним, в конце февраля в сети стали распространять сообщения о том, что российские оккупанты якобы совершили прорыв в селе Новенькое Сумской, но позже эта информация была опровергнута.

Как рассказал тогда руководитель ЦПД Коваленко рассказал, захватчики пытаются осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области.

3 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий на границе Сумской области по направлению н.п. Новенькое, чтобы попытался перерезать логистические пути ВСУ.

"На том направлении действуют все составляющие Сил обороны, чтобы не допустить этого. Используется все имеющееся вооружение", - добавил он.