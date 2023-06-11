Разрушенный мост, затопленные дома: во Львовской ОВА показали последствия сильных дождей
Во Львовской области, 10 июня, дожди нанесли серьезные разрушения. Пострадали дороги, мосты, подтоплены десятки домохозяйств.
Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Непогода разрушила мост через реку Сходничанка в Сходницкой общине, проезд со стороны Нового Кропивника пока отсутствует. Также на территории этого района подтоплены более 60 домохозяйств, а жителей временно отселяют.
Сообщается о повреждении двух мостов в Сходнице из-за проседания дороги в связи с подмыванием по улице Шевченка. В ОВА отмечают, что там снесло газовую трубу среднего давления и есть угроза обвала.
Также, усложнен проезд на автомобильных дорогах О140406 Сходница – Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы – Сходница, и О141902 Турка – Сходница, на участке с. Новый Кропивник – пгт. Сходница.
"С горы Тустань эвакуировали детей – участников соревнований по туризму. Их временно разместили в одном из местных народных домов. На местах работают дорожники, убирающие с проезжей части упавшие деревья. Также привлечены более 90 специалистов ГСЧС. Уровень воды пока не уменьшается", – говорится в сообщении ОВА.
Ливни во Львовской области
Во Львовской области, 10 июня, прошли грозы. В результате осадков река Сходничанка вышла из берегов, из-за чего затопило поселок Сходница.
Для ликвидации последствий были задействованы все экстренные службы.
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