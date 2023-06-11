Разрушенный мост, затопленные дома: во Львовской ОВА показали последствия сильных дождей

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Непогода разрушила мост через реку Сходничанка в Сходницкой общине, проезд со стороны Нового Кропивника пока отсутствует. Также на территории этого района подтоплены более 60 домохозяйств, а жителей временно отселяют.

Сообщается о повреждении двух мостов в Сходнице из-за проседания дороги в связи с подмыванием по улице Шевченка. В ОВА отмечают, что там снесло газовую трубу среднего давления и есть угроза обвала.

Также, усложнен проезд на автомобильных дорогах О140406 Сходница – Верхнее Синевидное, на участке Подгородцы – Сходница, и О141902 Турка – Сходница, на участке с. Новый Кропивник – пгт. Сходница.

"С горы Тустань эвакуировали детей – участников соревнований по туризму. Их временно разместили в одном из местных народных домов. На местах работают дорожники, убирающие с проезжей части упавшие деревья. Также привлечены более 90 специалистов ГСЧС. Уровень воды пока не уменьшается", – говорится в сообщении ОВА.

Ливни во Львовской области

Во Львовской области, 10 июня, прошли грозы. В результате осадков река Сходничанка вышла из берегов, из-за чего затопило поселок Сходница.

Для ликвидации последствий были задействованы все экстренные службы.