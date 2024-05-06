Россияне ударили по энергообъектам Сумской области, идут восстановительные работы
Российские оккупанты в ночь на 6 мая нанесли воздушный удар по энергетическим объектам Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (СОВА).
В администрации заявили о восстановительных работах на пострадавших в результате вражеской атаки объектах.
"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", - говорится в объявлении.
В ОВА добавили, что последствия атаки противника по региону уточняются.
"Следите за дальнейшими сообщениями по ситуации", - добавили в администрации.
Также в ОВА напомнили, что воздушная тревога – продолжается, и призвали местных жителей не покидать укрытие.
"Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - говорится в заявлении.
Ночная воздушная атака и проблемы со светом в Сумах и области
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая российские захватчики вновь применили для воздушной атаки по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
Позже стало известно о взрывах в Сумах. После этого в некоторых районах города частично пропали свет и водоснабжение. По данным местных СМИ, также частично нет света в некоторых населенных пунктах Сумской области, в частности в Лебедине, Белополье и Ахтырке.
В Харькове также сообщали об исчезновении света в нескольких районах города после вражеских ударов по Сумской области.
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