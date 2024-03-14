Высоковольтную ЛЭП в Сумской области отключали из-за обстрела со стороны России

В результате вражеского обстрела в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго" - обнаружен обрыв провода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Также повреждено оборудование котельной в одном из городов Сумской области, котельная отключена от газоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы полиции, в течение 13 марта оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности начислено 374 удара.

"В результате чего погибли 3 гражданских лица, еще 12 получили ранения, повреждены 27 частных домов и 2 жилых многоэтажных дома. Также разрушения получила гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Генерация

По данным пресс-службы Минэнерго, вчера по техническим причинам был отключен один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. В работе – 7 атомных энергоблоков.

Для покрытия потребностей потребителей и промышленности задействованы резервы тепловой и гидрогенерации. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. "Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сообщили в Минэнерго.

Обстрелы объектов энергетики

Напомним, Россия изменила тактику по обстрелам энергетики под конец зимы. Как заявил вице-премьер Александр Кубраков, россияне, увидев усиление защиты объектов энергетики, в конце зимы стали острожене использовать имеющиеся у них огневые ресурсы.

"Подстанции низшего уровня пытались выбить, таким образом отключить крупные предприятия от энергоснабжения. Но этих подстанций больше есть возможность маневрировать, переподключить, трансформаторы для них заменить легче, потому что их больше налицо", - пояснил Кубраков.

Укрэнерго не ожидает дефицита электроэнергии в Украине летом 2024 года в период проведения ремонтной кампании на атомных электростанциях.