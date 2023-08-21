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Тракторист под Харьковом подорвался на противотанковой мине

Шестаково, Понедельник 21 августа 2023 16:02
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Тракторист под Харьковом подорвался на противотанковой мине Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Под Харьковом тракторист сегодня, 21 августа, подорвался на противотанковой мине и получил ранения средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"21 августа поступила информация об очередном факте подрыва сельскохозяйственной техники на вражеской мине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района Харьковской области.

Тракторист под Харьковом подорвался на противотанковой мине

Фото: Шестаково (google.com/maps)

В ГСЧС сообщили, что во время полевых работ 51-летний тракторист получил минно-взрывную травму, наехав вероятно на противотанковую мину. Его госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.

Минная опасность

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Напомним, что ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.

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