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В Харьковской области гражданский подорвался на противопехотной мине

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Воскресенье 13 августа 2023 13:45
В Харьковской области гражданский подорвался на противопехотной мине Фото: в Харьковской области гражданский подорвался на противопехотной мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в лечебное учреждение. Он остался без правой ступни", - пишет пресс-служба.

Как пишут в ГСЧС, вероятно сработала противопехотная мина.

Минная опасность

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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