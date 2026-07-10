Сырский: РФ хочет расширить наступление на две области и создать "буферную зону" на севере
Российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Сырский отметил, что недооценивать противника нельзя. До перелома в войне еще далеко.
"Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить "буферную зону" в северных регионах Украины", - сообщил главком.
По его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения.
"Именно поэтому Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свои способности, чтобы дать врагу достойный отпор и, в конце концов, заставить Кремль к справедливому миру на наших условиях", - добавил Сырский.
Наступление России провалилось
Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в 2026 году Россия пыталась провести еще одно масштабное наступление на украинском фронте. Однако враг не достиг ни одной из поставленных целей, несмотря на почти двойное преимущество в личном составе и технике.
Если раньше российская армия вела активные наступательные действия в 13 оперативных направлениях, то в настоящее время таких направлений осталось максимум 6-7.
Соотношение штурмовых действий ВСУ к действиям армии России составляет около 40:60.
Кроме того, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.