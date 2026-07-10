Сырский: РФ хочет расширить наступление на две области и создать "буферную зону" на севере

Российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский отметил, что недооценивать противника нельзя. До перелома в войне еще далеко.

"Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить "буферную зону" в северных регионах Украины", - сообщил главком.

По его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения.

"Именно поэтому Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свои способности, чтобы дать врагу достойный отпор и, в конце концов, заставить Кремль к справедливому миру на наших условиях", - добавил Сырский.