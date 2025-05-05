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Сумская и Донецкая области под ударом: Силы обороны отразили атаку 116 дронов РФ и баллистики

Фото: Силы обороны отразили атаку 116 дронов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на понедельник, 5 апреля, атаковала Украину дронами с четырех направлений. Было запущено 116 беспилотников и баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, с 23:00 4 мая противник атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

А также 116-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово, и Приморск, что на оккупированной части Запорожской области.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 5 мая подтверждено сбитие 42 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. Также 21 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в ночь на 5 мая из-за дроновую атаку со стороны российских оккупантов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Для ударов противник задействовал несколько групп "Шахедов".

Также мы писали, что в Конотопе Сумской области этой ночью прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны.

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