Сумщина та Донеччина під ударом: Сили оборони відбили атаку 116 дронів РФ та балістики

Російська армія в ніч на понеділок, 5 квітня, атакувала Україну дронами з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, з 23:00 4 травня противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.
А також 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово , та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 5 травня підтверджено збиття 42 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Також 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня через дронову атаку з боку російських окупантів у низці областей була оголошена повітряна тривога. Для ударів противник задіяв кілька груп "Шахедів".
Також ми писали, що у Конотопі Сумської області цієї ночі пролунала серія вибухів на тлі ворожої дронової атаки. Триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.
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