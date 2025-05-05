Сумщина та Донеччина під ударом: Сили оборони відбили атаку 116 дронів РФ та балістики

За даними Повітряних сил, з 23:00 4 травня противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.

А також 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово , та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 5 травня підтверджено збиття 42 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Також 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.