В Конотопе прозвучали взрывы, ПВО работает по дронам-камикадзе россиян

В Конотопе Сумской области этой ночью прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram мэра Конотопа Артема Семенихина.

О взрыве в Конотопе городской голова рассказал в 00:36. После этого он проинформировал о движении "Шахедов" с южного направления, которые "идут на снижение". Впоследствии мэр сообщил о новых взрывах из-за атаки ударных БПЛА, которая продолжается.

Кроме того, Семенихин обнародовал в сети аудиозаписи, на которых можно услышать звуки, похожие на стрельбу, и взрывы, вероятно из-за падения сбитых дронов-камикадзе.

Местных жителей просят оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Между тем в Воздушных силах информировали, что российские захватчики запустили новые "Шахеды" в сторону Украины для очередной волны атаки. Новая группа БПЛА врага заходила в воздушное пространство страны с территории Белгородской области.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 мая из-за дроновую атаку со стороны российских оккупантов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Для ударов противник задействовал несколько групп "Шахедов".

По состоянию на сейчас карты тревоги в Украине выглядит так: