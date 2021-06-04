Сума компенсацій за катастрофу МАУ в Ірані не може бути одностороннім рішенням, - МЗС

Конкретна сума компенсацій постраждалим і загиблим в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном повинна не повинна прийматися одностороннім рішенням влади Ірану.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Конкретна сума компенсацій повинна стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням", - сказав він.
За його словами, кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав повинні стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому.
"Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу", - додав речник МЗС.
При цьому він зазначив, що цьому процесу повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. "Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат, - підкреслив Ніколенко.
"Очікуємо від Ірану сумлінного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", - резюмував він.
Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, посольство Ірану в Україні заявило, що Тегеран згоден виплатити компенсацію всім сторонам, постраждалим в результаті катастрофи літака МАУ. Про механізм і шляхи отримання компенсації пообіцяли оголосити пізніше.
Зазначимо, цього тижня у Києві пройшов черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за крах літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану ряд вимог.
Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно правозахисники повідомили, що Іран нібито залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ.