Сума компенсацій за катастрофу МАУ в Ірані не може бути одностороннім рішенням, - МЗС

"Конкретна сума компенсацій повинна стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням", - сказав він.

За його словами, кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав повинні стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому.

"Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу", - додав речник МЗС.

При цьому він зазначив, що цьому процесу повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. "Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат, - підкреслив Ніколенко.

"Очікуємо від Ірану сумлінного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", - резюмував він.