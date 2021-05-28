Іран залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ, - правозахисники

Правозахисники Human Rights Watch повідомили про переслідування родичів жертв катастрофи літака МАУ зі сторони Ірану. Іранські служби безпеки вдавалися до затримань родичів жертв авіакатастрофи, допитів та залякувань.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch .

З жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники розмовляли з 31 родичем жертв авіакатастрофи та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.

Зокрема, 16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ або стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.

Їх затримували та залякували, повідомили правозахисники.