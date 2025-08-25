Сумы находятся под массированной атакой дронов: известно о попадании и пожаре

"Сейчас город Сумы находится под одной из крупнейших атак вражеских БПЛА. Те взрывы, которые вы слышали предыдущие, это пролеты по одному из старостатов", - сообщил Кобзарь.

По его словам, в месте попадания произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.

Он также предупредил о повторной угрозе ударов БПЛА, поэтому местных жителей при возможности просят находиться в безопасных городах.

Обновлено в 01:00

В то же время, начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что массированная атака РФ по Сумской области продолжается почти сутки.

"Опять вражеские БпЛА ударили по территории Сумской общины. Также есть попадания на территории Роменской громады", - сообщил он.

Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется.

На местах попаданий - продолжается обследование и ликвидация последствий.



Вражеские атаки дронами

Напомним, вечером воскресенья, 24 августа, российская армия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Уже сообщалось о взрывах в Харькове. Однако по состоянию на 00:50 не сообщалось о пострадавших или разрушениях.

