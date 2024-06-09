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За день энергетики вернули свет 30 тысячам семей, - ДТЭК

Воскресенье 09 июня 2024 16:41
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За день энергетики вернули свет 30 тысячам семей, - ДТЭК Фото: за день энергетики вернули свет 30 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В субботу энергетики ДТЭК возобновили поставки света почти для 30 тысяч семей Днепропетровщины и Донетчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Враг продлевает ежедневные атаки юга Днепропетровщины дронами и артиллерией. За сутки, 8 июня, энергетикам ДТЭК Днепровские электросети удалось возобновить работу сетей для 28 523 семей, дома которых были обесточены в результате обстрелов накануне. Сейчас электроснабжение в регионе полностью восстановлено", - сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области продолжает сохраняться тяжелая ситуация. Здесь из-за обстрелов ежедневно над восстановлениями в области работает около 70 бригад энергокомпании. За сутки им удалось вернуть свет более 1 тыс. семей

Энергетики не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации безопасности. Они обязательно вернут свет всем жителям прифронтовых регионов, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с начала года энергетики ДТЭК вернули свет более 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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ДТЭК Электроэнергия
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