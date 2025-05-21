Сумы частично без света, есть пожары и пострадавший: названы последствия удара "Шахедов"

В Сумах из-за российской дроновую атаку в некоторых районах города пропал свет, были повреждены предприятия и произошли пожары. Известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря и Сумскую ОВА.
Утром и.о. Сумского городского головы в видеообращении рассказал, что под российскую воздушную атаку попали два предприятия на территории города. Для ударов враг применил ударные беспилотники типа "Шахед".
По словам Кобзаря, фиксировались 5 попаданий на одном из объектов, а по другому - было 2 "прилета".
Также сообщается, что данных о возможных пострадавших или погибших нет. На местах работают "все необходимые службы".
Между тем глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что предварительно в городе известно об одном пострадавшем человеке.
Он отметил, что утром Сумы были под атакой российских БПЛА.
"Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач. В результате ударов возникли пожары", - сообщил чиновник.
Руководитель ОГА добавил, что часть областного центра - обесточена.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы", - рассказал он.
В Сумской ОГА показали фото последствий дроновой атаки врага на город, в частности - сильный пожар.
Как сообщалось ранее, этой ночью на фоне дроновой атаки в Сумах была слышна серия взрывов. Местные паблики писали о проблемах со светом в городе.
Также российские захватчики пытались атаковать "Шахедами" Киев – в столице велась работа ПВО. Кроме того, в Киевской области сбивали вражеские ударные беспилотники.
Добавим, днем накануне российские захватчики ударили ракетой по городу Шостка Сумской области. В ОВА рассказали, что из-за обстрелов была повреждена инфраструктура одного из предприятий, в городе началась аварийно-спасательная операция.
Кроме того, в ночь на 20 мая росармия атаковала дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую общины Сумской области. Из-за атаки на одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.
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