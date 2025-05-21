Суми частково без світла, у місті пожежі та постраждалий: названі наслідки удару "Шахедів"

У Сумах через російську дронову атаку у деяких районах міста зникло світло, були пошкоджені підприємства та сталися пожежі. Відомо про одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзаря та Сумську ОВА.
Вранці в.о. Сумського міського голови у відеозверненні розповів, що під російську повітряну атаку потрапили два підприємства на території міста. Для ударів ворог застосував ударні безпілотники типу "Шахед".
За словами Кобзаря, фіксувалися 5 влучань на одному з об'єктів, а по іншому - було 2 "прильоти".
Також повідомляється, що даних щодо можливих постраждалих або загиблих немає. На місцях працюють "всі необхідні служби".
Між тим глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що попередньо у місті відомо про одну постраждалу людину.
Він зазначив, що вранці Суми були під атакою російських БПЛА.
"Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Унаслідок ударів виникли пожежі", - повідомив чиновник.
Керівник ОВА додав, що частина обласного центру - знеструмлена.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби", - розповів він.
В Сумській ОВА показали фото наслідків дронової атаки ворога на місто, зокрема - сильну пожежу.
Як повідомлялося раніше, цієї ночі на тлі дронової атаки у Сумах було чути серію вибухів. Місцеві пабліки писали про проблеми зі світлом у місті.
Також російські загарбники намагалися атакувати "Шахедами" Київ - у столиці велася робота ППО. Крім того, в Київській області також збивали ворожі ударні безпілотники.
Додамо, вдень напередодні російські загарбники вдарила ракетою по місту Шостка Сумської області. В ОВА розповіли, що через обстріл була пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, у місті розпочалась аварійно-рятувальна операція.
Крім того, у ніч проти 20 травня росармія атакувала дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. Через атаку на одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.
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