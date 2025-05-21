Суми частково без світла, у місті пожежі та постраждалий: названі наслідки удару "Шахедів"

Вранці в.о. Сумського міського голови у відеозверненні розповів, що під російську повітряну атаку потрапили два підприємства на території міста. Для ударів ворог застосував ударні безпілотники типу "Шахед".

За словами Кобзаря, фіксувалися 5 влучань на одному з об'єктів, а по іншому - було 2 "прильоти".

Також повідомляється, що даних щодо можливих постраждалих або загиблих немає. На місцях працюють "всі необхідні служби".

Між тим глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що попередньо у місті відомо про одну постраждалу людину.

Він зазначив, що вранці Суми були під атакою російських БПЛА.

"Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Унаслідок ударів виникли пожежі", - повідомив чиновник.

Керівник ОВА додав, що частина обласного центру - знеструмлена.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби", - розповів він.

В Сумській ОВА показали фото наслідків дронової атаки ворога на місто, зокрема - сильну пожежу.