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Суми частково без світла, у місті пожежі та постраждалий: названі наслідки удару "Шахедів"

Ілюстративне фото: стали відомі наслідки ворожої дронової атаки на Суми (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах через російську дронову атаку у деяких районах міста зникло світло, були пошкоджені підприємства та сталися пожежі. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзаря та Сумську ОВА.

Вранці в.о. Сумського міського голови у відеозверненні розповів, що під російську повітряну атаку потрапили два підприємства на території міста. Для ударів ворог застосував ударні безпілотники типу "Шахед".

За словами Кобзаря, фіксувалися 5 влучань на одному з об'єктів, а по іншому - було 2 "прильоти".

Також повідомляється, що даних щодо можливих постраждалих або загиблих немає. На місцях працюють "всі необхідні служби".

Між тим глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що попередньо у місті відомо про одну постраждалу людину.

Він зазначив, що вранці Суми були під атакою російських БПЛА. 

"Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Унаслідок ударів виникли пожежі",  - повідомив чиновник.

Керівник ОВА додав, що частина обласного центру - знеструмлена.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби", - розповів він.

В Сумській ОВА показали фото наслідків дронової атаки ворога на місто, зокрема - сильну пожежу.

Як повідомлялося раніше, цієї ночі на тлі дронової атаки у Сумах було чути серію вибухів. Місцеві пабліки писали про проблеми зі світлом у місті.

Також російські загарбники намагалися атакувати "Шахедами" Київ - у столиці велася робота ППО. Крім того, в Київській області також збивали ворожі ударні безпілотники.

Додамо, вдень напередодні російські загарбники вдарила ракетою по місту Шостка Сумської області. В ОВА розповіли, що через обстріл була пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, у місті розпочалась аварійно-рятувальна операція.

Крім того, у ніч проти 20 травня росармія атакувала дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. Через атаку на одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

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СумиПожежаАтака дронів