Россия ударила ракетой по Шостке: первые детали

Российская федерация вечером вторника, 20 мая, нанесла ракетный удар по Сумской области. Под ударом оказался город Шостка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"По Шосткинской громаде враг нанес ракетный удар. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция", - сказано в сообщении. Сейчас последствия удара врага выясняются. Заметим, что незадолго до взрывов в Шостке Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара в Сумской области. "Ракета на Сумщине", - написали воздушники. Стоит напомнить, что один из самых массовых обстрелов Шостки был утром 31 декабря прошлого года. Тогда россияне запустили 13 ракет по городу.