Атака "Шахедов": в Киеве и Сумах были слышны взрывы, работает ПВО
Этой ночью Украина снова под вражеской воздушной атакой со стороны российских оккупантов. В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена тревога, а в районе города Сумы был слышен взрыв, в в столице работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Военные информировали о движении ударных БПЛА противника на юге и центре Черниговской области, на границе Сумской и Полтавской областей, на востоке Харьковской области.
Также сообщалось об угрозе дроновых атак для Киевской области и Черкасской области.
Позже в Воздушных силах рассказали о движении БПЛА врага в сторону столицы.
Атака дронов на Киев и работа ПВО
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - передали в КГВА.
Начальник администрации Тимур Ткаченко рассказал работу ПВО в столице по вражеским беспилотникам.
"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - призвал чиновник.
В КГВА отметили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в заявлении администрации.
Взрывы в Сумах и проблема с электрикой
Между тем в сумских пабликах пишут о взрыве, который был слышен в районе Сум.
После этого в сети появились сообщения о частичном обесточивании города.
Добавим, около 3:40 в Воздушных силах рассказали о фиксации пусков российской тактической авиацией управляемых авиабомб на Сумскую область.
Прошла дроновая атака ночью
Как сообщалось ранее, в ночь на 20 мая российские захватчики запустили в сторону Украины для атаки 108 ударных дронов.
Силы противовоздушной обороны ВСУ работали в северных и восточных областях. Военные рассказали утром, что были обезврежены 93 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники других типов: 35 из них - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны, без негативных последствий.
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