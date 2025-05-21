Атака "Шахедов": в Киеве и Сумах были слышны взрывы, работает ПВО

Этой ночью Украина снова под вражеской воздушной атакой со стороны российских оккупантов. В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена тревога, а в районе города Сумы был слышен взрыв, в в столице работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ).

Военные информировали о движении ударных БПЛА противника на юге и центре Черниговской области, на границе Сумской и Полтавской областей, на востоке Харьковской области.

Также сообщалось об угрозе дроновых атак для Киевской области и Черкасской области.

Позже в Воздушных силах рассказали о движении БПЛА врага в сторону столицы.

Атака дронов на Киев и работа ПВО

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - передали в КГВА.

Начальник администрации Тимур Ткаченко рассказал работу ПВО в столице по вражеским беспилотникам.

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - призвал чиновник.

В КГВА отметили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в заявлении администрации.

Взрывы в Сумах и проблема с электрикой

Между тем в сумских пабликах пишут о взрыве, который был слышен в районе Сум.

После этого в сети появились сообщения о частичном обесточивании города.

Добавим, около 3:40 в Воздушных силах рассказали о фиксации пусков российской тактической авиацией управляемых авиабомб на Сумскую область.