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Атака "Шахедов": в Киеве и Сумах были слышны взрывы, работает ПВО

Среда 21 мая 2025 03:47
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Атака "Шахедов": в Киеве и Сумах были слышны взрывы, работает ПВО Фото: в Киеве работает ПВО, были слышны выухи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью Украина снова под вражеской воздушной атакой со стороны российских оккупантов. В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена тревога, а в районе города Сумы был слышен взрыв, в в столице работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Военные информировали о движении ударных БПЛА противника на юге и центре Черниговской области, на границе Сумской и Полтавской областей, на востоке Харьковской области.

Также сообщалось об угрозе дроновых атак для Киевской области и Черкасской области.

Позже в Воздушных силах рассказали о движении БПЛА врага в сторону столицы.

Атака дронов на Киев и работа ПВО

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - передали в КГВА.

Начальник администрации Тимур Ткаченко рассказал работу ПВО в столице по вражеским беспилотникам.

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - призвал чиновник.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве и Сумах были слышны взрывы, работает ПВО

В КГВА отметили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в заявлении администрации.

Взрывы в Сумах и проблема с электрикой

Между тем в сумских пабликах пишут о взрыве, который был слышен в районе Сум.

После этого в сети появились сообщения о частичном обесточивании города.

Добавим, около 3:40 в Воздушных силах рассказали о фиксации пусков российской тактической авиацией управляемых авиабомб на Сумскую область.

Прошла дроновая атака ночью

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 мая российские захватчики запустили в сторону Украины для атаки 108 ударных дронов.

Силы противовоздушной обороны ВСУ работали в северных и восточных областях. Военные рассказали утром, что были обезврежены 93 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники других типов: 35 из них - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локационно потеряны, без негативных последствий.

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Киев Сумы Взрыв Воздушная тревога Атака дронов
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