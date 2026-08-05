"Сумчатая" тактика: будут ли массово сбрасывать НРК с дронов в тыл врага

Работы атакуют с неба

Тяжелый беспилотник доставил наземный роботизированный комплекс ARK-1 глубоко в тыл армии РФ - так состоялся первый воздушный штурм с участием работа, которого на поле боя подвозил дрон. Новую тактику уже назвали "сумчатой" - по аналогии с сумчатыми животными: один аппарат транспортирует и "выпускает" другой.

Подобный принцип ВСУ уже применяют с FPV-дронами, когда большой беспилотник подвозит меньше ближе к цели. Испытали подход и на море — во время десанта на Кинбурнскую косу беспилотный катер доставил на берег наземный гусеничный робот с дистанционно управляемым пулеметом. Идея воздушной доставки роботов существовала еще до полномасштабной войны и тестировалась Пентагоном в 2003, 2009 и 2014 годах, однако Украина впервые применила ее в реальном бою.

Станет ли тактика массовой

Основатель Школы НРК, офицер батальона НРК 3-й ОШБр Третьего армейского корпуса Виктор Павлов в комментарии РБК-Украина отметил, что пока говорить о системном применении такой тактики рано.

"На сегодняшний день это скорее точечные эксперименты, чем массовое решение, и я не думаю, что эта история станет системной", — отметил он.

По словам Павлова, доставка НРК по воздуху имеет ограничения.

Во-первых, это грузоподъемность дрона-носителя: если беспилотник способен поднять в воздух наземного робота, в большинстве случаев он мог бы также эффективно выполнить боевое задание самостоятельно, сбросив боеприпас.

Во-вторых, сложность десантирования. Работа нельзя просто сбросить с высоты, его нужно мягко посадить, а для этого дрон-носитель должен снижаться до уровня, где из-за рельефа или кроны деревьев легко потерять прямую связь с аппаратом.

Павлов объясняет, что тактика имеет смысл под нестандартные задачи, например, когда нужно преодолеть реку, болото или густой лес, где НРК не проедет сам, а другой логистики нет. Воздушная доставка позволяет сохранить ограниченный запас хода для атаки: оказавшись на земле, НРК-камикадзе может часами ждать в засаде и точечно ударить по вражескому блиндажу или укрытию.