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Роботы атакуют с неба: СМИ впервые раскрыли новую тактику ВСУ

09:45 04.08.2026 Вт
2 мин
Следующий этап войны уже начался
aimg Юлия Капитонова
Роботы атакуют с неба: СМИ впервые раскрыли новую тактику ВСУ Фото: Тандем роботов и дронов уже успешно применяют (Brave1)
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Силы обороны Украины совершили первый воздушный штурм с участием роботов, которых на поле боя доставили дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как удалось узнать журналистам, роль "воздушного носителя" исполнил тяжелый беспилотник, доставивший наземный роботизированный комплекс ARK-1 глубоко в тыл армии РФ.

Такую новую тактику уже назвали "сумчатой" - по аналогии с сумчатыми животными - фактически речь идет о том, что один аппарат транспортирует и "выпускает" другой.

Что интересно, идея использовать дроны для доставки других беспилотников или наземных роботов существовала еще до начала полномасштабной войны, однако именно Украина применила ее на поле боя.

Подобный принцип ВСУ уже активно используют с FPV-дронами: большие беспилотники подвозят меньше ближе к цели, после чего последние отправляются на выполнение боевого задания.

Более того, аналогичный подход испытали и на море. Во время первого в истории безэкипажного морского десанта на Кинбурнскую косу беспилотный катер доставил на берег наземный гусеничный робот с дистанционно управляемым пулеметом. После высадки машина двинулась в глубь территории, вероятно, для разведки и поиска остатков российских войск.

Пентагон тестировал схожие технологии еще в 2003, 2009 и 2014 годах. В частности, в рамках проекта STORK дрон сбрасывал наземного робота на парашюте для выполнения разведывательных задач, а беспилотные вертолеты Fire Scout и K-MAX отрабатывали десантирование роботизированных платформ. Однако ни один из этих проектов так и не дошел до реального боевого применения.

В отличие от США, которые имели гораздо большие ресурсы, Украина смогла создать такую систему с ограниченным бюджетом и уже применила ее в реальных боевых условиях.

Кстати, Силы обороны Украины успешно контратаковали и наступают на Харьковщине.

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