"Сумчаста" тактика: чи будуть масово скидати НРК з дронів у тил ворога

Сили оборони України вперше застосували тактику повітряної доставки наземного роботизованого комплексу в тил противника за допомогою важкого дрона. Але ця тактика може залишитися точковою.
РБК-Україна оцінило перспективи цієї технології разом із офіцером батальйону НРК Третьої штурмової бригади Віктором Павловим.
Важкий безпілотник доставив наземний роботизований комплекс ARK-1 глибоко в тил армії РФ — так відбувся перший повітряний штурм за участю робота, якого на поле бою "підвіз" дрон. Нову тактику вже назвали "сумчастою" — за аналогією з сумчастими тваринами: один апарат транспортує та "випускає" інший.
Читайте також: Роботи атакують з неба: ЗМІ вперше розкрили нову тактику ЗСУ
Схожий принцип ЗСУ вже застосовують із FPV-дронами, коли великий безпілотник підвозить менший ближче до цілі. Випробували підхід і на морі — під час десанту на Кінбурнську косу безпілотний катер доставив на берег гусеничний наземний робот із дистанційно керованим кулеметом. Ідея повітряної доставки роботів існувала ще до повномасштабної війни та тестувалася Пентагоном у 2003, 2009 та 2014 роках, однак саме Україна першою застосувала її в реальному бою.
Засновник Школи НРК, офіцер батальйону НРК 3-ї ОШБр Третього армійського корпусу Віктор Павлов у коментарі РБК-Україна зазначив, що поки говорити про системне застосування такої тактики зарано.
"На сьогодні це радше точкові експерименти, аніж масове рішення, і я не думаю, що ця історія стане системною", — зазначив він.
За словами Павлова, доставка НРК повітрям має обмеження.
По-перше, це вантажопідйомність дрона-носія: якщо безпілотник здатен підняти в повітря наземного робота, у більшості випадків він міг би так само ефективно виконати бойове завдання самостійно, скинувши боєприпас.
По-друге, складність десантування. Робота не можна просто скинути з висоти, його потрібно м'яко посадити, а для цього дрон-носій має знижуватися до рівня, де через рельєф чи крони дерев легко втратити прямий зв'язок з апаратом.
Павлов пояснює, що тактика має сенс під нестандартні завдання — наприклад, коли треба подолати річку, болото чи густий ліс, де НРК не проїде сам, а іншої логістики немає. Повітряна доставка дозволяє зберегти обмежений запас ходу робота саме для атаки: опинившись на землі, НРК-камікадзе може годинами чекати в засідці та точково вдарити по ворожому бліндажу чи укриттю.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що наземні роботизовані комплекси дедалі частіше замінюють бронетехніку на фронті через її вразливість до дронів.
Також РБК-Україна писало, що Росія нарощує виробництво власних наземних роботів, проте все ще відстає від України за обсягами застосування.