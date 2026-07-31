Россия наращивает производство НРК, но все еще отстает от Украины, - офицер 3 ОШБр
Россия активизирует применение наземных роботизированных комплексов на фронте. Несмотря на постепенное увеличение объемов производства страны-агрессор все еще существенно отстает от Украины в этой сфере.
Об этом заявил основатель школы НРК, офицер батальона НРК 3-й ОШБр Виктор Павлов в интервью РБК-Украина.
Россия наращивает арсенал наземных дронов
По словам военного, в настоящее время в РФ представлено уже более 30 моделей разной робототехники. На территории страны-агрессора функционирует развитое производство со сложившимися лидерами направления.
Кроме того, российская сторона уже отработала практику контрактирования. Это в будущем может позволить врагу быстро масштабировать применение роботизированных систем на уровне всей армии.
Несмотря на то, что использование наземных робототехнических комплексов оккупантами постоянно растет, по сравнению с украинскими показателями эти объемы остаются значительно меньше. Однако оценивать динамику развития враждебных технологий следует объективно, ведь недооценивать противника не стоит.
Кто отвечает за развитие НРК в РФ
Виктор Павлов подчеркнул, что разработкой и изготовлением наземных роботов в России занимаются преимущественно частные изготовители.
Напомним, L7 Simulators разрабатывают симуляторы для тренировки операторов наземных роботизированных комплексов (НРК). Проект находится на стадии MVP ("минимально жизнеспособный продукт), разработки планируют представить в ближайшее время.