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Россия наращивает производство НРК, но все еще отстает от Украины, - офицер 3 ОШБр

15:45 31.07.2026 Пт
2 мин
У кого преимущество у НРК?
aimg Лев Шевченко
Россия наращивает производство НРК, но все еще отстает от Украины, - офицер 3 ОШБр Фото: НРК в Украине (Getty Images)
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Россия активизирует применение наземных роботизированных комплексов на фронте. Несмотря на постепенное увеличение объемов производства страны-агрессор все еще существенно отстает от Украины в этой сфере.

Об этом заявил основатель школы НРК, офицер батальона НРК 3-й ОШБр Виктор Павлов в интервью РБК-Украина.

Россия наращивает арсенал наземных дронов

По словам военного, в настоящее время в РФ представлено уже более 30 моделей разной робототехники. На территории страны-агрессора функционирует развитое производство со сложившимися лидерами направления.

Кроме того, российская сторона уже отработала практику контрактирования. Это в будущем может позволить врагу быстро масштабировать применение роботизированных систем на уровне всей армии.

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Несмотря на то, что использование наземных робототехнических комплексов оккупантами постоянно растет, по сравнению с украинскими показателями эти объемы остаются значительно меньше. Однако оценивать динамику развития враждебных технологий следует объективно, ведь недооценивать противника не стоит.

Кто отвечает за развитие НРК в РФ

Виктор Павлов подчеркнул, что разработкой и изготовлением наземных роботов в России занимаются преимущественно частные изготовители.

Напомним, L7 Simulators разрабатывают симуляторы для тренировки операторов наземных роботизированных комплексов (НРК). Проект находится на стадии MVP ("минимально жизнеспособный продукт), разработки планируют представить в ближайшее время.

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