В Сумах возросло количество жертв из-за обстрела многоэтажки

"В больнице умерла 76-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки врага по многоэтажке в Сумах", - говорится в сообщении.

30 января, по данным прокуроров, потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

"От вражеской атаки всего погибли 10 человек", - отметили в ведомстве.