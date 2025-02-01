У Сумах зросла кількість жертв через обстріл багатоповерхівки

Атака РФ на багатоповерхівку в Сумах

В ніч на 30 січня росіяни атакували місто Суми. Удар припав на жилову багатоповерхівку. Кількість постраждалих и жертв протягом дня постійно зростала.

За останніми даними на вечір 30 січня в Сумах загинули 9 людей, ще 13 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина. Рятувальна операція тривала 19 годин.

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