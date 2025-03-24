Сибига об ударе РФ по Сумам: любая дипломатия с Москвой требует давления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X .

"Вместо того чтобы делать пустые заявления о мире, Россия должна прекратить бомбардировки наших городов и закончить войну с мирным населением. Любая дипломатия с Москвой должна быть подкреплена огневой мощью, санкциями и давлением ", - добавил глава МИД.

Сибига напомнил, что несколько часов назад из-за российского удара по центру Сум пострадали десятки мирных жителей, среди них - много детей.

Обстрел Сум

Напомним, сегодня, 24 марта, днем, россияне атаковали центр Сум. По городу был нанесен ракетный удар.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки ранения получили 74 мирных жителя, среди которых 13 детей. При этом повреждена школа и многоэтажки.

Стоит заметить, что такие атаки России происходят после того, как российский диктатор Владимир Путин якобы согласился прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

При этом сегодня, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры между американскими и российскими чиновниками. Они обсуждают предложения по поводу прекращения огня между Украиной и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.