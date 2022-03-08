Російські літаки почали бомбити житлові будинки в Сумах і Охтирці

Ворожі російські літаки 7 березня почали бомбити житлові квартали в Сумах і Охтирці. Ворог знищив будинок у селі Бітиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

Інформація про загиблих і поранених постійно оновлюється. У той же час рятувальники розбирають завали і ліквідують пожежі. Медики теж виконують свою роботу.

"Так насправді виглядає "русский мир". Ми не пробачимо цього ніколи!",- написав Живицький.