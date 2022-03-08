Через удари по Харкову сталися десятки пожеж, загинули не менше 4 осіб
В результаті ударів і обстрілів Харкова в місті сталися десятки пожеж. На даний момент відомо про загибель не менше 4 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що противник продовжив обстрілювати і наносити повітряні удари по житлових кварталах і різних об'єктах Харкова, в результаті чого зафіксовано безліч руйнувань і пожеж.
Зокрема, вигоріла 9-поверхівка по вулиці Краснодарській - пожежа охопила 27 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Площа пожежі склала понад 1500 квадратних метрів.
"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбору завалів зруйнованих будівель. Було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС. Пожежники на пожежах і під завалами виявили тіла 4 загиблих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України в ході боїв під Харковом ліквідували російського генерала і кількох старших офіцерів.
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