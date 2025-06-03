В Сумах завершили спасательные работы на месте удара: ранены 28 человек

В результате российского удара по Сумам ранения получили 28 человек. Спасатели завершили работы на месте атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.
Как отметили в ГСЧС, после атаки спасатели работали сразу на семи локациях. В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и крышу в многоэтажке.
В то же время психологи и медики предоставляли пострадавшим необходимую помощь.
"К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 ранены, из них трое детей", - отметили в ГСЧС.
Напомним, российские оккупанты ударили по Сумам сегодня, 3 июня, утром. В частности, враг атаковал центр города, где было скопление мирных жителей.
Несколько часов назад стало известно, что в больнице из-за тяжелых ранений погиб мужчина. Его 7-летняя дочь также тяжелоранена.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такой удар россиян был зверским.
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