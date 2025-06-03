В Сумах завершили спасательные работы на месте удара: ранены 28 человек

Как отметили в ГСЧС, после атаки спасатели работали сразу на семи локациях. В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и крышу в многоэтажке.



При этом саперы обследовали территории и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

В то же время психологи и медики предоставляли пострадавшим необходимую помощь.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 ранены, из них трое детей", - отметили в ГСЧС.