RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Сумах завершили спасательные работы на месте удара: ранены 28 человек

Фото: россияне ударили по Сумам (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

В результате российского удара по Сумам ранения получили 28 человек. Спасатели завершили работы на месте атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Как отметили в ГСЧС, после атаки спасатели работали сразу на семи локациях. В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и крышу в многоэтажке.

При этом саперы обследовали территории и изъяли остатки взрывоопасных предметов. 

В то же время психологи и медики предоставляли пострадавшим необходимую помощь. 

"К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 ранены, из них трое детей", - отметили в ГСЧС.

Обстрел Сум

Напомним, российские оккупанты ударили по Сумам сегодня, 3 июня, утром. В частности, враг атаковал центр города, где было скопление мирных жителей.

Несколько часов назад стало известно, что в больнице из-за тяжелых ранений погиб мужчина. Его 7-летняя дочь также тяжелоранена.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такой удар россиян был зверским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыГСЧСВойна в УкраинеРакетный удар