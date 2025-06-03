У Сумах завершили рятувальні роботи на місці удару: поранено 28 осіб

Унаслідок російського удару по Сумам поранення дістали 28 осіб. Рятувальники завершили роботи на місці атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Facebook.
Як зазначили в ДСНС, після атаки рятувальники працювали одразу на семи локаціях. У пошкоджених будинках тимчасово відновлювали вибиті вікна та дах у багатоповерхівці.
Водночас психологи та медики надавали постраждалим необхідну допомогу.
"На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 людини, ще 28 поранено, з них троє дітей", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Сумах сьогодні, 3 червня, вранці. Зокрема, ворог атакував центр міста, де було скупчення мирних жителів.
Кілька годин тому стало відомо, що в лікарні через важкі поранення загинув чоловік. Його 7-річна донька також важкопоранена.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такий удар росіян був звірячим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.